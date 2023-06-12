"الإعلام النيابية" تنعى رئيسها الخصاونة

الوكيل الاخباري - نعت لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية ببالغ الحزن والأسى رئيسها النائب يسار الخصاونة الذي انتقل الى رحمة الله اليوم الاثنين.



وقال أعضاء اللجنة، في بيان صحفي، "خسرنا اليوم أخاً عزيزاً وزميلاً كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه فقد ترك بصمات واضحة في المسيرة البرلمانية".



وتقدم أعضاء اللجنة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة الى الأهل والإخوة عشيرة الخصاونة ولأسرة الفقيد وذويه، ضارعين إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

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