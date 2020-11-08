الأحد 08-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 08-11-2020 02:51 م

الإفتاء: المشاركة في الانتخابات أمانة

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الوكيل الإخباري - دعت دائرة الافتاء العام إلى المشاركة في الانتخابات النيابية بوصفها أمرا مشروعا وحقا دستوريا وواجبا وطنيا وأمانة ينبغي على المواطن أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح، إلى جانب أنها شهادة سَيُسأَلُ عنها أمام الله تعالى، لقوله تعالى "سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ".

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وشددت الدائرة في بيان اليوم الأحد، على ضرورة اختيار المرشح القوي الأمين والحفيظ العليم لقوله تعالى:" يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ".


وأكدت الدائرة أن من أعطى صوته لمن لا يستحق فقد خان الله ورسوله وضيَّعَ أمانته.


 




 

 


 

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