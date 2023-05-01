"الائتلاف النيابية" تُناقش تحديات بلدية إربد

الوكيل الإخباري - ناقشت كتلة الائتلاف الوطني النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، مشاكل وتحديات تواجه بلدية إربد الكبرى.

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وقالت رئيسة الكتلة النائب أسماء الرواحنة، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي، إن الاجتماع ناقش موضوع فصل بلدية لواء بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى.



من جهته، طالب الكوفحي بتعديل الحدود التنظيمية لبلدية اربد الكبرى.



بدورهم، طالب النواب: تيسير كريشان، محمد الشطناوي، امغير الدعجة، محمد الخلايلة، نمر السليحات، عطا ابداح، عودة النوايشة، بضرورة تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل البلديات.