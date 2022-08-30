الاتحاد البرلماني العربي يؤكد تضامنه ودعمه للعراق الشقيق

الوكيل الإخباري - أكد الاتحاد البرلماني العربي تضامنه ودعمه لجمهورية العراق الشقيق، إزاء المحن والأزمات والحوادث المفجعة، والتي كان آخرها حادثة الانهيارات الأرضية في محافظة كربلاء.

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وأعرب الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عن عميق أسفه ومواساته لهذا الحادث المؤسف، والذي أسفر عن وقوع عددا من الضحايا والمصابين بين الأشقاء العراقيين، متضرعًا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا الأبرياء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



كما جدد الاتحاد ثقته بقدرة الشعب العراقي الشقيق، العريق بأصالته وانتمائه الوطني، على تجاوز تبعات هذه الانهيارات، مثمنًا في الوقت نفسه جهود مديرية الدفاع المدني العراقية وعملها المتفاني لإنقاذ المواطنين العالقين بالحادث.



وشدد على ضرورة زيادة التعاون الدولي والتنسيق المشترك على المستوى العربي والإقليمي والدولي، واتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة.