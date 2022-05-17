الثلاثاء 17-05-2022
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الثلاثاء، 17-05-2022 04:51 م

الاتحاد البرلماني العربي يدين جريمة قتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة

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الوكيل الإخباري - دان الاتحاد البرلماني العربي بأقسى العبارات وأشدها جريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين، فضلاً عن اصابة الصحفي علي السمودي بهدف اغتياله ايضا.اضافة اعلان


وأكد الاتحاد البرلماني العربي في بيان صادر عن رئاسته رفضه المطلق لسياسة التكميم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً ان سياسة تكميم الافواه وتغييب كلمة الحق، التي تنتهجها سلطات الاحتلال البربرية لن تستطيع طمس الحقيقة البشعة لهذا الكيان الغاصب.

وطالب المجتمع الدولي وجميع المنظمات القانونية والحقوقية المعنية، بالتحرك الفوري لكبح جماح آلة القتل الاسرائيلية، وتوفير الحماية المطلوبة للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، مذكراً العالم اجمع بالمواثيق والعهود والأعراف الدولية التي تنص على وجوب حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام أينما كانوا، لا سيما وأنهم يرتدون اللباس الرسمي المميز للصحفيين والإعلاميين.

وشدد الاتحاد البرلماني على أن جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية لن تنال من عزيمة الصحفيين في إيصال الصورة الحقيقية لما يحدث على ارض فلسطين العربية للرأي العام العربي والعالمي.

وتقدم في ختام بيانه بخالص التعازي الحارة لعائلة الفقيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية، وجميع أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم، متمنياً الشفاء العاجل للصحفي السمودي.

 




 

 


 

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