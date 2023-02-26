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الأحد، 26-02-2023 03:07 م

الاتحاد الوطني الاردني يستقطب العديد من مواطنين محافظة الطفيلة

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الوكيل الإخباري - استقبل حزب الاتحاد يوم السبت الموافق 25 من شباط بمقر الحزب الرئيسي في عمان، وفدا يمثل مختلف القيادات الشعبية في محافظة الطفيلة، و قد استمع الوفد الى شرح قدمه رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان شمل رؤية الحزب و برامجه و نبذة تاريخة عن نشاة الحزب، و دار نقاش و حوار بين الحضور عن مختلف النقاط التي تتعلق بأهمية المشروع السياسي الذي تقوده الدولة بدعم و رعاية جلالة الملك و المتمثل بإيجاد عمل حزبي فاعل و حقيقي يفضي الى حكومات برلمانية حزبية، و بنهاية اللقاء عبر الحضور عن اعجابهم و اقتناعهم بحزب الاتحاد و مسيرته و انتسب لصفوف الحزب معظم الحاضرين لهذا اللقاء.

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