الاتحاد الوطني الاردني يطلق مبادرة دعم شباب القطاع الخاص للعمل الحزبي

الوكيل الإخباري - نظمت مجموعة الأردنية للطيران لقاءً تحفيزيًا مميزًا لموظفيها، بحضور رئيس مجلس أدارة مجموعة الأردنية للطيران ورئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني، الكابتن محمد الخشمان. وعدد من قيادي الحزب من المجلس المركزي والأمانة العامة.

و يهدف هذا اللقاء إلى دعم وتحفيز الموظفين للمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والانخراط في الأحزاب السياسية كجزء من البناء الوطني.

بدأ اللقاء بالسلام الملكي وعرض فيديو استعرض إنجازات حزب الاتحاد الوطني الاردني منذ تاسيسه.

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و خاطب الكابتن الخشمان الحظور الذي تجاوز عددهم ال 200 من فئة الشباب العاملين في مجموعة شركات الاردنية للطيران و بصفتهم ممثلين عن موظفي المجموعة البالغ عددهم 1000 موظف محفزا اياهم بالعمل بروح الفريق و دعم مسيرة نهوض الاحزاب من جديد و الابتعاد عن السلبية و التحلي بالايجابية و بذل المزيد من الجهد في الانتاج الوطني حتى يكونوا نموذجا يحتذى به من قبل العاملين في القطاع الخاص الاردني ولتشجيع افراد المجتمع للانخراط في العمل الحزبي لبناء الاردن الجديد و تعزيز مفهوم الشفافية و التشاركية تحت حماية القوانين الجديدة الضامنه لوجود احزاب قوية تشارك في صنع القرارات التي من شانها انجاح العملية الاصلاحية الوطنية وصولا الى الاردن القوي اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.



و اكد الخشمان ان الشباب و العاملين لهم دور كبير في تحويل المجتمع الاردني من رواسب السلبية و العزوف عن المشاركة في البناء الى الايجابية و الانتاج لزيادة رقعة الاعمال و التشغيل و التخفيف من اثار البطالة و الفقر التي اصبحت تشكل هاجسا للاردنيين جميعا.



و في نهاية اللقاء اعرب الحظور عن تقديرهم لهذه المبادره و اكدوا التزامهم في العمل الحزبي و انخراطهم فيه من خلال حزب الاتحاد الوطني الاردني ليكونوا قيادين في المجتمع الشبابي ولممارسة دورهم في تنظيم و تحفيز الشباب الاردني للقيام بدورهم الايجابي و الحزبي وصولا الى الاردن الجديد الذي يدعو له جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم و ولي عهده المحبوب سمو الامير الحسين بن عبدالله المعظم.

















