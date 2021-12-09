الوكيل الإخباري - حدد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي موعدا لمناقشة المجلس لـ"إعلان النوايا".

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وبحسب كتاب صادر عن الدغمي وجهه إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جاء فيه: "قرر مجلس النواب التاسع عشر في جلسته الرابعة من الدورة العادية الأولى والمنعقدة بتاريخ 08-12-2021 الموافقة على طلب المناقشة رقم (1) والمقدم من ستة وسبعين نائبا والمتضمن مناقشة اتفاق إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه والري مع العدو الصهيوني والإمارات وتحديد يوم الأربعاء الموافق 15-12-2021 الساعة العاشرة والنصف صباحا موعدا للمناقشة العامة سندا لأحكام المواد (131- 134) من النظام الداخلي لمجلس النواب".



وشهدت جلسة النواب الرقابية، يوم أمس الأربعاء، جلبة تحت القبة وانسحاب عدد كبير من النواب، اعتراضا على توقيع الحكومة اتفاق النوايا "الكهرباء مقابل المياه" مع الاحتلال الإسرائيلي.