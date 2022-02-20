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الاعلام النيابية تستنكر عرض فيلم بطلته مجندة إسرائيلية دعت زملاءها لقتل أطفال غزة

172 مليون دينار عائدات قطاع السياحة خلال الشهر الأول من العام الحالي

الأحد، 20-02-2022 06:51 م

الاعلام النيابية تستنكر عرض فيلم بطلته مجندة إسرائيلية دعت زملاءها لقتل أطفال غزة

عرض-فيلم-موت-على-النيل..-23-أكتوبر


الوكيل الاخباري - استنكر رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية يسار الخصاونة إجازة هيئة الاعلام عرض فيلم "موت على ضفاف النيل"، بطلته مجندة إسرائيلية سابقة، دعت زملائها الجنود للإمعان في قتل أطفال قطاع غزة العام 2014.اضافة اعلان


وقال ، في تصريح صحفي الاحد، أن السماح بإجازة عرض الفيلم في دور السينما الأردنية يعتبر مخالفا للثوابت الوطنية والشعبية، فضلا عن أنه بمثابة استفزاز لمشاعر الأردنيين وموقفهم من الاحتلال الصهيوني الغاشم للأراضي الفلسطينية.

كما يعتبر تناسيا لما وقع علينا ويقع على شعبنا الأبي المناضل في فلسطين المحتلة.


وطالب الخصاونة العودة عن قرار إجازة ذلك الفيلم وإيقاف عرضه.

 




 

 


 

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