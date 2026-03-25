الأربعاء 2026-03-25 04:42 م

الاقتصاد الرقمي النيابية تبحث تشريعاً لحماية الأطفال من المواقع الإباحية والألعاب الخطرة

ب
جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 25-03-2026 03:10 م
الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الدكتور مؤيد العلاونة، أن اللجنة تسعى إلى إعداد مسودة مقترح قانون يهدف إلى حماية الفئات العمرية، لا سيما القاصرين، من مخاطر المواقع الإباحية والألعاب الإلكترونية الخطرة.اضافة اعلان


ولفت العلاونة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، والمخصص لبحث موضوع حجب المواقع والألعاب الإلكترونية الضارة بالأطفال، إلى أن اللجنة تمتلك الأسباب الموجبة التي تستند إليها في إعداد مسودة هذا المشروع.

من جهتهم، أكد النواب نور أبو غوش، حسين كريشان، هايل عياش، حمزة الطوباسي، سليمان الخرابشة، حامد الرحامنة، وعدنان مشوقة، صعوبة حجب جميع المواقع غير الآمنة، خاصة في ظل إمكانية الوصول إليها عبر تطبيقات ومنصات بديلة.

وأشاروا إلى ضرورة تكاتف الجهود للحد من انتشار المواقع الإباحية والألعاب الخطرة، مؤكدين أن سن تشريع قانوني ينظم هذا المجال لم يعد ترفاً، بل ضرورة ملحّة، نظراً لتأثيراته السلبية على صحة الأطفال ووعيهم.

وشددوا على أهمية تعزيز مفهوم التربية الرقمية لدى الطلبة، خاصة القاصرين، كخطوة أساسية للوقاية والحماية.
 
 


gnews

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية مصدر حكومي: سيتم التعامل مع محاولات الاحتكار وفقا لأحكام الجرائم الاقتصادية

خلال لقائه فعاليات مجتمعية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: الملك يقود الأردن بثبات في مواجهة التحديات ويرسخ نهجاً سيادياً يحمي الاستقرار

ب

أخبار محلية الجيش: استهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ ومسيرة خلال الــ24 ساعة الماضية

ل

شؤون برلمانية "النواب" يوافق على توصيات "المالية النيابية" بشأن تقرير المحاسبة 2024

مدير الأمن العام يزور قيادة شرطة البادية الملكية ويلتقي مرتباتها ويُثني على الجهود المبذولة

أخبار محلية مدير الأمن العام يزور قيادة شرطة البادية الملكية ويلتقي مرتباتها ويُثني على الجهود المبذولة

ق

أخبار محلية المياه تواصل حملاتها لضبط اعتداءات المياه في الزرقاء

ب

عطاء لشراء كميات من القمح

أخبار محلية عطاء لشراء كميات من القمح



 






