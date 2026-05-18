الاقتصاد الرقمي تزور الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، برئاسة الدكتور مؤيد العلاونة، اليوم الاثنين، الجامعة الأردنية، حيث التقت رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ، وذلك للاطلاع على مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية التي تنفذها الجامعة، وبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، دعماً لمسيرة التحديث والتطوير الرقمي في المملكة.





وأكد العلاونة خلال اللقاء أهمية تكامل الجهود الوطنية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي متطور، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الجامعة الأردنية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات الشبابية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.



وأشار إلى أن قطاع الاقتصاد الرقمي يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بوصفه أحد المحركات الرئيسية للتحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكداً أن دعم سموه المتواصل لمبادرات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي.



وشدد العلاونة على أهمية تعزيز الشراكة، بما يسهم في دعم مشاريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التكامل لتوفير بيئة رقمية متكاملة تواكب التطور التكنولوجي وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جهتهم، أكد النواب حسين كريشان، سليمان الخرابشة، حمزة الطوباسي، وحامد الرحامنة، أهمية دعم الجامعات الأردنية في مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الرقمي ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.



من جانبه، أكد عبيدات، أن الجامعة تواصل تطوير منظومتها التعليمية والأكاديمية بما ينسجم مع الرؤى الملكية في التحديث والتطوير، من خلال تعزيز التعليم الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في البرامج التعليمية والبحثية.



وأشار إلى أن الجامعة قطعت شوطاً متقدماً في مجال التحول الرقمي، سواء على صعيد الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، أو من خلال تطوير البنية التحتية التقنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري وتحسين جودة التعليم.





وأضاف أن الجامعة تولي اهتماماً متزايداً بمجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، عبر استحداث برامج أكاديمية متخصصة وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والإبداع، مؤكداً سعي الجامعة إلى إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.



كما اطلع الوفد النيابي خلال جولة ميدانية داخل الحرم الجامعي، رافقه خلالها الدكتور زياد الحوامدة، على عدد من المرافق والمراكز التقنية والتعليمية الحديثة، إضافة إلى المشاريع الرقمية التي تنفذها الجامعة لدعم البيئة التعليمية وتطوير الخدمات الإلكترونية.



وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم خطط الدولة في التحول الرقمي ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا الحديثة.





