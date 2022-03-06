الاقتصاد النيابية: الأردن يعمل على إعادة صياغة المنظومة الاستثمارية

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعيليك، إن الدولة الأردنية، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تعمل حالياً على إعادة صياغة المنظومة الاستثمارية، من خلال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل"، والتي انطلقت اعمالها أخيرا في الديوان الملكي الهاشمي.

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جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة بدار مجلس النواب اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء جمعية المتقاعدين العسكريين التعاونية/ عمان، بحضور أعضاء اللجنة النواب: أيمن مدانات وهايل عياش وآمال الشقران، وذلك من أجل مناقشة ملف الاستثمار، وسبل إزالة المعيقات التي تواجه المشاريع الاستثمارية.



وبعد الاستماع إلى وجهات نظر وملاحظات رئيس وأعضاء الجمعية، قال أبو صعيليك، إنها محط اهتمام وتقدير، مؤكداً أهمية مناقشتها بشكل مفصل في حال وصول مشروع قانون الاستثمار إلى اللجنة.



وأعرب أبو صعيليك في مستهل اللقاء عن اعتزاز اللجنة وفخرها بجميع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى على ما قدموه من خدمات جليلة وتضحيات في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته.



وأكد رئيس وأعضاء اللجنة انحيازهم ودعمهم لجميع مطالب المتقاعدين العسكريين، ونقلها إلى الجهات ذات العلاقة، مشددين على أهمية ترجمة الرؤية الملكية السامية لتطوير المنظومة الاستثمارية، وتعزيز النمو الاقتصادي.



من جهتهم، أكد رئيس وأعضاء الجمعية التفافها بمنتسبيها كافة خلف القيادة الهاشمية، ودعمها المطلق لرؤى وتطلعات جلالة الملك، مستعرضين النشاطات التي تقوم بها الجمعية، والتي تتألف من 1600 عضو.



وطرحوا جملة من القضايا والهموم المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الجمعية، لافتين إلى الأعباء الضريبية التي أثقلت كاهل مشاريعهم.



ودعوا إلى إعادة النظر بنسب ضريبة الدخل والمبيعات لجمعيات المتقاعدين لتتمكن من مواصلة دورها الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم وإزالة المعيقات أمامهم.



كما قدموا مجموعة من الأفكار والمشاريع من أبرزها: إنشاء مدارس خاصة على غرار مدارس الثقافة العسكرية بهدف تشغيل قطاع واسع من المتقاعدين العسكريين.



