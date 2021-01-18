الاقتصاد النيابية تبحث آثار كورونا على قطاع صالات الأفراح

الوكيل الاخباري -

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ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب خالد أبو حسان، آثار وتداعيات أزمة كورونا على القطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل، لا سيما قاعات المؤتمرات وصالات الأفراح والقطاعات المرتبطة بها.وقررت اللجنة بعد الاستماع إلى هموم وتحديات تلك القطاعات، دعوة الوزارات المعنية لبلورة تصور شامل عن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، جراء الإغلاقات وإيجاد آلية تضمن عودة فتحها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.إلى ذلك، طالب ممثلون عن صالات الأفراح وقاعات المؤتمرات، بفتح مكاتب القاعات والصالات بالسرعة الممكنة، ليتسنى لهم استقبال الحجوزات، مؤكدين استعدادهم التام لتطبيق كل الشروط والبروتوكول الذي يضمن سلامة المواطن.وزودوا، اللجنة بدليل إرشادي وبروتوكول مقترح لفتح القاعات يضمن شروط الوقاية الصحية والسلامة العامة والتباعد الجسدي.وأشاروا إلى أن هذا القطاع بات مهددا بخطر الإغلاق التام، ولا بد من إنقاذه بالسرعة الممكنة لأنه رافد للاقتصاد الوطني، ويشغل نحو 30 ألفا، أغلبهم من فئة الشباب وطلبة الجامعات.