الاقتصاد النيابية تبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، اليوم الثلاثاء، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2022، والتي تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة.

اضافة اعلان



وأشاد لدى ترؤسه لاجتماع اللجنة لبحث آلية عملها، بجهود رئيس الوزراء د. جعفر حسان بتعزيز التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، مؤكداً سعي "الاقتصاد النيابية" لفتح معبر الرمثا بشكل كامل لدعم حركة التجارة والاقتصاد المحلي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأكد أبو حسان على أن رؤية التحديث جاءت استجابة مباشرة للتحديات الناتجة عن تراكم الأزمات الجيوسياسية وتداعيات جائحة كورونا، التي تسببت في وصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة في المنطقة والعالم.



وأضاف أن العالم بدأ بالتعافي من هذه الأزمات عبر تطبيق حلول مبتكرة، وهو ما تسعى إليه المملكة عبر رؤية التحديث الاقتصادي.



‎ولفت الى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية للأردن للانتقال باقتصاد أكثر قوة ومرونة، مشيراً إلى أن التزام الجميع، من حكومة وقطاع خاص، هو المفتاح لتحقيق هذا التحول.