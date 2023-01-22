الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

عبدالله ابو رمان مبارك الدكتوراه

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قواتها في منطقة زاباروجيه

وفاة أردني خلال جولة سياحية في دمشق

الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الثلاثاء المقبل

مستو: عقوبات قاسية بحق الطيار إذا سمح لأي شخص دخول قمرة القيادة

الجيش البريطاني يواجه أزمة لم تكن في الحسبان!

الحكومة تكشف موعد تشغيل مطار عمّان المدني

أبو السمن: 13500 مركبة حكومية تخضع لنظام التتبع الالكتروني

تعديلات جديدة على استعادة الجنسية للأردنية المتزوجة من أجنبي

بوغدانوف: العلاقات الروسية المصرية تسير في إطارها الصحيح

الأحد، 22-01-2023 02:45 م

الاقتصاد النيابية تقر مواد بمشروع قانون المنافسة لسنة 2022

1674387756194


الوكيل الإخباري - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب عمر النبر، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

اضافة اعلان


وقال النبر، بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، إن اللجنة وضعت جملة من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون التي تهدف إلى حظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير العدالة وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار.


وأكد أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة إليها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتباره بيت خبرة، وذلك بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.


بدورهم، أكد النواب: أيمن مدانات، هايل عايش، عدنان مشوقة، أن اللجنة معنية بوضع تعديلات تضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، مشددا على ضرورة أن تراعي هذه التعديلات استقرار الأسعار في السوق.


كما أكدوا ضرورة حماية المنافسة في السوق، وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، وضمان عدم هيمنة جهة أو شركة على أي منتج مقدم في السوق، والعمل قدر الإمكان على إقرار تشريعات تخدم مصلحة الوطن والمواطن.


من جانبه، قال الشمالي إن التعديلات على مشروع القانون جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة، وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.


وبين أن "معدل المنافسة" يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.


من ناحيتهم، قدم الحضور لأبرز ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون، مثمنين النهج التشاركي الذي تنتهجه اللجنة تجاه إقرار أي قانون.
وأكدوا أن القطاع الخاص هو المتأثر الأول من أي استحداث تشريعي جديد، ما يلزم وضع مقترحاتهم على طاولة مجلس النواب ليراعى بذلك مصلحة الجميع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
640-2

تعديلات جديدة على استعادة الجنسية للأردنية المتزوجة من أجنبي

0L5A0017

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنات عدة وزارات ومؤسسات

0L5A6224

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين وعددا من القضايا اليوم

0L5A6467

فلسطين النيابية في انعقاد دائم وحكومة نتنياهو في انهيار

WhatsApp Image 2023-01-19 at 2.36.28 PM

الأسرة النيابية تزور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

0L5A0411

"مالية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

أخبار متعلقة
1672837233842

زراعة الأعيان تطلع على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

321117724_693815615756363_7484523860463611480_n

الفايز يلتقي السفير الإماراتي لدى المملكة

0L5A0436

مجلس الأمة يُنجز حزمة تشريعات وقوانين إصلاحية العام الحالي

2Vkm1Ovci6Zmvcx0AtMknxM1h40UUs7rpvS4eSpI

محافظة يوضح حول السنة التحضيرية لجميع التخصصات في الجامعات

0L5A0436

قانونية الأعيان تواصل مناقشة النظام الداخلي للمجلس

1672053462661

لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تطوير قطاع النقل العام