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الثلاثاء، 12-09-2023 07:34 ص

"الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم مشاكل تواجه قطاع الاتصالات

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الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها المشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات منها "سرعة الإنترنت، وأسعار البطاقات"، وتناقشها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.اضافة اعلان



كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها في مجلس النواب، خطة التحول الرقمي، ورؤية التحديث الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.


وتجتمع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بصندوق توفير البريد، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.

 




 

 


 

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