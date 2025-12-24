"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدّل

الوكيل الإخباري- واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.

وقال أبو حسان، إن اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون وأقرّت بعضها بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات الجهات المختصة، مؤكداً حرص اللجنة على الخروج بتشريع متوازن ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية، ويعزّز بيئة المنافسة في السوق المحلية.



وأضاف أن اللجنة ستواصل دراسة مشروع القانون من مختلف الجوانب التشريعية والفنية، من خلال عقد مزيد من الاجتماعات مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة من القانون وتعزيز المنافسة العادلة والفعّالة.



وأوضح أبو حسان، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية الاقتصادية، بهدف حماية المنافسة الحرة والحد من الممارسات الاحتكارية، ورفع كفاءة آليات التنفيذ والرقابة.



من جهتهم، قدّم النواب: عبد الباسط الكباريتي، وسالم أبو دولة، وموسى الوحش، وزهير الخشمان، ومحمد كتاو، وطارق بني هاني، ووليد المصري، ومحمد بني ملحم، وباسم الروابدة، ومحمد المحارمة، وأحمد العليمات، ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدين أهمية أن يحقق التشريع التوازن بين حماية المنافسة وتشجيع الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني.



من جانبه أكد الوزير القضاة، أهمية مشروع القانون المعدّل في تطوير منظومة المنافسة في المملكة، مبينا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الاستقلالية المؤسسية لجهة حماية المنافسة ورفع كفاءة تطبيق أحكام القانون، بما يسهم في إيجاد بيئة اقتصادية عادلة وجاذبة للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق الأردني.