الاقتصاد النيابية: معدل ضريبة المبيعات لن يتضمن رفع أي من النسب الضريبية

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، إن مشروع قانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، لن يتضمن رفع أي من النسب الضريبية.



وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير المالية محمد العسعس ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، أن اللجنة اقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها.

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