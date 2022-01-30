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الأحد، 30-01-2022 03:09 م

الاقتصاد والاستثمار النيابية تحيل ملف صندوق المحافظات لمكافحة الفساد

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الوكيل الإخباري - قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إحالة ملف صندوق تنمية المُحافظات إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، تم فيه مُناقشة أداء الصندوق، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد، ومدير الصندوق عدي غنيم.


وكشف أبو صعيليك عن أن اللجنة، وبعد الاطلاع على واقع المشاريع المُمولة من خلال الصندوق، وجدت أن المبالغ المُسددة من قبل المُقترضين مُنخفضة جدًا بالنسبة لحجم الإنفاق على المشاريع، الأمر الذي أدى إلى خسائر في أموال الصندوق.


وأشار إلى أن اللجنة سترفع كتابًا إلى رئيس مجلس النواب، يتضمن جميع المشاريع المُمولة من خلال صندوق تنمية المحافظات، سواء كانت المشاريع المُغلقة أو العاملة أو قيد التنفيذ، بالإضافة إلى توصية بإحالة ملف الصندوق إلى "مُكافحة الفساد"، وذلك لمزيد من التحقق واتخاذ الإجراء المُناسب بشأنه.


وأكد أبو صعيليك أن حماية المال العام والحفاظ عليه يُشكل أولوية لدى "الاقتصاد النيابية"، مشددًا على أهمية إجراء مُراجعة شاملة لنهج التمويل، ووضع أسس لدراسة المشاريع والجدوى الاقتصادية منها، بحيث يكون لها أثر إيجابي اجتماعي واقتصادي في المناطق التي تُقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين.


من جهتهم استفسر النواب: أيمن مدانات وهايل عياش وطلال النسور وآمال الشقران وعبدالله أبو زيد وعبدالسلام الذيابات، عن جملة من الأمور المُتعلقة بالصندوق والمشاريع المُمولة وحجم الاستثمار الكلي بها، والمبالغ المُسددة وحجم الأقساط المُترتبة على المُستفيدين.

 




 

 


 

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