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الأربعاء، 14-07-2021 07:50 ص

الاقتصاد والاستثمار النيابية تزور حدور جابر اليوم

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - تعقد لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأربعاء اجتماعات؛ لمناقشة عدة قضايا.

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حيث تزور لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مركز حدود جابر، والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، ومدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد.


وتلتقي لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول العراق وفلسطين وسوريا ولبنان، في القائم بالأعمال بالإنابة السورية لدى الأردن، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.


وتعقد كتلة المسيرة النيابية، ورشة عمل بالتعاون مع حزب الوسط الإسلامي حول قانون البلديات واللامركزية.


وتزور كتلتي (العدالة والمستقبل) النيابيتين مديرية الأمن العام.
جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية، تلتقي مع السفير اليوناني وذلك لبحق العلاقات الثنائية بين البلدين.

 


 




 

 


 

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