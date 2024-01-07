الاقتصاد والاستثمار النيابية: خدمة الدين العام التي يتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، عمر النبر، إن أن خدمة الدين العام التي تتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد، ما يشكل ضغطا حقيقيا على الاقتصاد الوطني.

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وأضاف النبر، خلال اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2024 أن حجم الدين العام في الأردن وصل إلى مستويات خطيرة للغاية، مؤكداً أن الموازنة العامة يتم تصميمها على نموذج الموازنة الصفرية.



وأوضح النبر بأن جزءا كبيرا من النفقات الرأسمالية تذهب كرواتب للوظائف المستحدثة، وليس لتمويل مشاريع جديدة، مشيرا بأن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع تقدر بنحو 75 مليون وهي مخصصة لأكثر من 100 مشروع.