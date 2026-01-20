"البادية النيابية" تبحث برامج الصندوق الهاشمي ودوره في دعم التنمية الشاملة

02:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761660 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الريف والبادية النيابية، برئاسة النائب بكر الحيصة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، واقع برامج ومشروعات الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق البادية، بحضور مدير الصندوق أحمد العويدات وعدد من المختصين. اضافة اعلان





وأكد الحيصة أن التوجيهات الملكية السامية الداعمة لبرامج الصندوق تشكل أساسًا لتعزيز التنمية الشاملة في مناطق البادية، مشددًا على أهمية تطوير هذه المناطق والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، للحد من الفقر والبطالة.



وأشاد الحيصة بالدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في خدمة مجتمعات البادية، مؤكدًا ضرورة توسيع نطاق المشاريع الناجحة وتعميمها على مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، بما يحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.



بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: أيمن البدادوة، فليحة الخضير، فريال بني سلمان، خضر بني خالد، صالح أبو تايه، محمد المراعية، ومي الزيادنة، أهمية إشراك أبناء البادية في المشاريع التنموية التي ينفذها الصندوق، والحث على إقامة مشاريع مستدامة وذات ديمومة.



وأكدوا دعمهم لجهود الصندوق وخططه المستقبلية، مشيرين إلى أهمية استمرار الدعم الحكومي للمشاريع التنموية، وضرورة إجراء دراسات جدوى اقتصادية تضمن استدامتها وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المنطقة.



من جانبه، قدم العويدات عرضًا حول أهداف الصندوق، والتي تتركز على تحسين مستوى معيشة أبناء البادية، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والنزاهة، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق الاستدامة المالية، لا سيما في مجالات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والتنمية الاقتصادية.



وأكد العويدات أن إنشاء الصندوق جاء ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق التنمية المستدامة لأبناء البادية الأردنية، وإيجاد بيئة استثمارية رائدة وجاذبة تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.



وعلى صعيد متصل، التقت اللجنة، بحضور مدير الصندوق، مستشار شركة ديل مونتي فراس صويص، الذي استعرض مشروعًا زراعيًا رياديًا تنفذه الشركة في البادية الشمالية الشرقية باستخدام تقنيات حديثة لتطوير المنتج الزراعي، كما عرض أبرز المعيقات التي تواجه المشروع.

تم نسخ الرابط





