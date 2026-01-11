"البادية النيابية" تناقش سبل تعزيز قطاعي الطاقة والثروة المعدنية في المناطق النائية

وأكد الحيصة أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية، وتطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع احتياجات المناطق الريفية والبدوية، مشددًا على أن تحسين مستوى الخدمات يشكل أولوية وطنية لما له من انعكاس مباشر على جودة حياة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
وأشار إلى أن الاستثمار في هذه القطاعات يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الريف والبادية، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدورية للمشاريع المنفذة لضمان جودتها وإنجازها ضمن الإطار الزمني المحدد.
بدورهم، طرح أعضاء اللجنة النواب خضر بني خالد، وأحمد عليمات، ومي السردية، وفريال بني سلمان، وفليحة الخضير، جملة من استفسارات ومطالب المواطنين، وركزوا على إيجاد حلول للتحديات الفنية والتنظيمية التي تعيق تنفيذ المشاريع، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين اللجنة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تذليل العقبات وتطوير برامج دعم مستدامة تخدم مناطق الريف والبادية، وتسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات.
من جانبه، قدم الخرابشة عرضًا حول خطط الوزارة والمشاريع المستقبلية، لا سيما برامج التوسع في الطاقة المتجددة، وتأهيل شبكات الكهرباء، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تسهيل الاستثمار في قطاع الثروات المعدنية.
وأشار إلى تقديم دعم مالي للمشاريع التنموية، فضلًا عن وجود مشاريع قائمة لتخزين الطاقة في المملكة.
