الأربعاء 2026-03-11 04:32 م

البدادوة: التأخر بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة تسيب وتهكم على المال العام

٨
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-03-2026 04:11 م
الوكيل الإخباري-  قال رئيس لجنة النقل النيابية والخدمات  النائب الدكتور أيمن البدادوة إن توقيت مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 تحت القبة جاء متأخرًا بشكل غير مبرر.اضافة اعلان


وأضاف البدادوة، خلال حديثه في الجلسة التشريعية، أن الحكومة التي وردت ملاحظات التقرير في عهدها قد غادرت المشهد، وكان الأجدر مناقشة التقرير في بداية السنة التي تلي مباشرة صدوره، لا بعد مرور نحو عامين، واصفًا ذلك بـ«التسيّب والتهكم على المال العام».

وأشار إلى أن تأخير مناقشة التقارير الرقابية يفقدها أثرها، خاصة أن بعض المسؤولين المعنيين غادروا مناصبهم، ومنهم من غادر البلاد، ومنهم من توفاه الله، ما يضعف مبدأ المساءلة والمحاسبة.

وطالب البدادوة بضرورة الالتزام بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في مطلع كل عام، بما يضمن سرعة المحاسبة، وحماية المال العام، وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

٨

شؤون برلمانية البدادوة: التأخر بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة تسيب وتهكم على المال العام

"أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

أخبار محلية "أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

الصفدي يتلقى اتصالات من نظراء بروناي وسنغافورة وإستونيا حول التصعيد الإقليمي

أخبار محلية الصفدي يتلقى اتصالات من نظراء بروناي وسنغافورة وإستونيا حول التصعيد الإقليمي

إعلان الدفعة الأولى لمرشحي قروض إسكان المعلمين 2026

أخبار محلية إعلان الدفعة الأولى لمرشحي قروض إسكان المعلمين 2026

استثناء الشركات والمزارعين ورفع نسبة الكسر خاصة الذرة لمدة شهرين

شؤون برلمانية استثناء الشركات والمزارعين ورفع نسبة الكسر خاصة الذرة لمدة شهرين

إسبانيا تسحب سفيرها من إسرائيل وسط توترات متصاعدة .. ما القصة؟

عربي ودولي إسبانيا تسحب سفيرها من إسرائيل وسط توترات متصاعدة .. ما القصة؟

مصادر إسرائيلية: العمل العسكري وحده لا يضمن تغيير النظام الإيراني

عربي ودولي مصادر إسرائيلية: العمل العسكري وحده لا يضمن تغيير النظام الإيراني

ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية

اقتصاد محلي ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية



 






الأكثر مشاهدة