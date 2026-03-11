البدادوة: التأخر بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة تسيب وتهكم على المال العام

وأضاف البدادوة، خلال حديثه في الجلسة التشريعية، أن الحكومة التي وردت ملاحظات التقرير في عهدها قد غادرت المشهد، وكان الأجدر مناقشة التقرير في بداية السنة التي تلي مباشرة صدوره، لا بعد مرور نحو عامين، واصفًا ذلك بـ«التسيّب والتهكم على المال العام».
وأشار إلى أن تأخير مناقشة التقارير الرقابية يفقدها أثرها، خاصة أن بعض المسؤولين المعنيين غادروا مناصبهم، ومنهم من غادر البلاد، ومنهم من توفاه الله، ما يضعف مبدأ المساءلة والمحاسبة.
وطالب البدادوة بضرورة الالتزام بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في مطلع كل عام، بما يضمن سرعة المحاسبة، وحماية المال العام، وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب.
