البدادوة يطالب بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة

وقال البدادوة اليوم الاثنين، خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، إن القوات المسلحة قدمت الكثير للقضية الفلسطينية وقدمت الشهداء على أرض فلسطين وعلينا دعمها في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة.
وأضاف أنه يجب على الحكومة العمل على تعزيز دولة المؤسسات والقانون ومواكبة رؤية التحديث الاقتصادي لا سيما معالجة الأزمات في المنطقة والتي تؤثر على الأردن وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأشار البدادوة إلى ضرورة دفع عجلة التنمية بمختلف المجالات والقطاعات، وتحقيق التنمية الشاملة للنهوض بالنمو الاقتصادي، كما طالب بإنشاء مؤسسات تعليمية وجامعات في جنوب المملكة.
كما دعا إلى ترشيق الوزارات في الحكومة وتقليص أعداد الوزارات معتبرا أن وجود 32 وزيرا في الحكومة يعيق عملها.
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