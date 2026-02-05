البدور: تعديل محتمل على الحد الأعلى لشمول الأسر الفقيرة بالتأمين الصحي

وأوضح البدور أن الحد الأعلى المعتمد حالياً لشمول الأسر الفقيرة بالتأمين الصحي يبلغ 300، وهو شرط تم إقراره منذ عام 2014، مشيراً إلى أنه وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على اعتماده، بات من الممكن إعادة النظر فيه وتعديله بما يسمح بشمول عدد أكبر من الأسر الفقيرة من أبناء الشعب الأردني.
وأكد البدور أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضرورة التكامل مع وزارة التنمية الاجتماعية، للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تضمن وصول الخدمات الصحية لمستحقيها، وتعزز العدالة الاجتماعية في القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والغذاء النيابية برئاسة النائب أحمد السراحنة، بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والذي خُصص لمناقشة ملف التأمين الصحي للأسر الفقيرة.
