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الخميس، 06-01-2022 10:49 ص

البدول تسأل عن تمويلات البنية التحتية في البترا

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الوكيل الإخباري - وجهت النائب زينب البدول عددا من الأسئلة إلى الحكومة استعلمت فيها عن حجم القرض الذي قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لغايات دعم مشاريع البنية التحتية في اقليم البترا التنموي السياحي خلال العام 2015، وعن أوجه الإنفاق في تلك المشاريع والمناطق المستهدفة.اضافة اعلان


وردت الحكومة أن قيمة القرض بلغت 14.4 مليون دينار أردني، وجهت لإنشاء مرافق سياحية وترفيهية وتطوير شبكة الطرق الداخلية، ومن ضمنها مشروع بوابة ومدخل البترا بقيمة تقريبية تصل الى 4 مليون دينار، ومشروع تطوير وسط المدينة بقيمة تقريبية تصل الى 3 ملايين ونصف المليون دينار، ومشروع الطريق الخلفي بقيمة تقريبية تصل الى مليون و142 الف دينار ومشروع الطريق البديل بقيمة تقريبية تصل الى مليون و778 الف دينار تقريبا.

وقالت البدول إن تلك المشاريع تركزت في بعض المناطق واستثنت التجمعات السكانية الأخرى التي تعاني من ضعف واضح في البنية التحتية والمرافق الخدمية.

واشارت الى ان مشروع بوابة البترا يمثل هدرا واضحا في المال العام، حيث ان ثمة إشكاليات فنية ومعمارية تتعلق بالمشروع، متسائلة عن دور منظمة اليونسكو في التعامل مع هذا المشروع والذي من المفترض أنه يمثل مخالفة واضحة في الخصوصية السياحية والطبيعية للمدينة الوردية.

ولفتت الى أن تركيبة مجلس مفوضي البترا منذ تأسيسه أسهمت في توجيه مكتسبات التنمية بطرق غير عادلة؛ نتج عنها تهميش واضح لبعض التجمعات السكانية في اللواء، مبينة أن العملية التنموية يجب ان تكون تشاركية تدار من قبل جميع التجمعات السكانية بعدالة وانصاف دون تهميش أي طرف على حساب آخر.

 




 

 


 

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