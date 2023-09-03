"البرلمانيات الأردنيات": مؤتمر عربي حول التغيرات المناخية وآثارها على المرأة

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- قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب زينب البدول، إنه بات من الأهمية مناقشة عديد من العناوين الرئيسة ذات العلاقة بتداعيات التغيرات المناخية وآثارها على المرأة في المنطقة العربية.وأضافت، في تصريح صحفي، أصدرته اليوم الأحد، أن الملتقى بصدد إطلاق مؤتمر برلماني عربي قريبًا، يناقش خلاله قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها على واقع وحياة المرأة في المنطقة العربية.وتابعت البدول أن المؤتمر، الذي يُعقد بالتعاون مع برلمانيات عربيات، يتناول جملة من المحاور الرئيسة، عبر أوراق عمل، بهدف الإسهام بمزيد من التشبيك البرلماني العربي بهذا الشأن.ويُناقش المؤتمر، وفق البدول، مُبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني "مُترابطة المناخ واللاجئين"، والتي أطلقها جلالته في قمة "كوب 27" في شرم الشيخ نهاية العام الماضي.إلى ذلك، أوضحت البدول أن المؤتمر يُمثل بعنوانه أنموذجًا يسعى الملتقى لتعزيزه، ليكون قيمة مُضافة للعمل البرلماني العربي، إذ يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيمها.وأشارت إلى مدى أهمية الأوراق النقاشية والخبرات البرلمانية التي سيتم تبادلها بين البرلمانيات العربيات، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.