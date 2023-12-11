"البرلمانيات الأردنيات" يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا

الوكيل الإخباري

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- أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، أسماء الرواحنة، أهمية تمكين المرأة والسعي لرفع مكانتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وقالت، خلال لقاء الملتقى اليوم الاثنين، رئيسة وأعضاء ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، إنه يتوجب العمل للوصول للمرأة في المحافظات والأرياف والبوادي.وطالبت الرواحنة، بضرورة إنشاء صندوق استثماري للسيدات "المبتدئات في المشاريع"، والتسهيل عليهن، من خلال سداد القروض المالية المترتبة عليهن، بطرق ميسرة.إلى جانب تنفيذ برنامج تسويق إعلامي، يسلط الضوء على نماذج سيدات أردنيات نجحن في إدارة المشاريع في أكثر من قطاع، حسب الرواحنة التي أشارت إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الذكية ومنصات التسويق.من جهتهم، أكد النواب: محمد الشطناوي، فايزة عضيبات، فليحة الخضير، تمام الرياطي، عائشة الحسنات، دينا البشير، ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.من جهتها، قالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، إن الملتقى يؤمن بتمكين المرأة، مضيفة أن رسالة الملتقى تتمثل بالعمل من أجل وصول المرأة وتأهيلها لتولي المناصب.وأشارت إلى أن الملتقى، يضم عددًا كبيرًا من السيدات صاحبات أعمال ومشاريع ومهن.وحول موقف الملتقى من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، أكدت البغدادي ضرورة إيقاف العدوان، وإيصال المساعدات الغذائية والطبية، مشيرة إلى تناغم موقف الملتقى مع مواقف الدولة، أكان رسميًا أم شعبيًا.وأشارت إلى أنه تم تنفيذ حملات تبرعات إلى الأهل في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.