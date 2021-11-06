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السبت، 06-11-2021 06:44 م

البرلمانيات الأردنيات يختتم أعمال ورشة حول مخرجات المنظومة السياسية

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 الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم السبت، أعمال ورشة عمل نظمها ملتقى البرلمانيات الأردنيات، حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، (محور تمكين المرأة سياسيًا).

واستمرت أعمال الورشة التي عُقدت بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) في مدينة البترا، ثلاثة أيام، بحضور عضو اللجنة الملكية ريم أبو حسان.

وقالت رئيسة الملتقى النائب ميادة شريم، إنه جرى على مدار الأيام الثلاثة بحث أبرز المخرجات والتوصيات التي جاءت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خصوصًا محور تمكين المرأة والشباب.  

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