"البرلمانيات الأردنيات" يدعو الحكومة لتعزيز الجهود الناهضة بدور المرأة

الوكيل الإخباري

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- دعا ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الحكومة إلى ضرورة تعزيز كل الجهود الناهضة بدور المرأة الأردنية، والأخذ بالسبل الكفيلة لتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مؤكدًا أن مزيد من الجهود والتشبيك الفاعل، من شأنه الإسهام بتوفير البيئة الصحية لتحرك المرأة الأردنية وتطوير أدائها في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الاثنين، بدار مجلس النواب، مع وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، تم فيه الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتمكين المرأة.وقالت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إن لقاء اليوم يأتي بهدف الاطلاع على مجريات العمل لدى لجنة المرأة الوزارية، وآليات متابعة الملفات لديها بما يضمن مزيداً من الفاعلية والاهتمام.وأضافت أن الملتقى يتجه منذ بدء أعماله إلى التوافق على عدد من البرامج والتوصيات ذات العلاقة بالمرأة، موضحة أن المحور السياسي كان الأكثر اهتماماً ومتابعة مع المعنيين.وتابعت البدول أن الاهتمام بالمحور السياسي ودعوته للمرأة بمزيد من الانفتاح على الحياة السياسية وتوسيع مشاركتها، يأتي انسجاماً مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب.وبشأن تمكين المرأة اقتصادياً، أكدت البدول جدية البحث بالسبل الكفيلة لتمكين المرأة الأردنية اقتصادياً، باعتباره العنصر الأساس لاستمرار عمل المرأة وتطويره، داعية الحكومة إلى إنجاز خطاب إعلامي وطني يدعم المبادرات النسائية على امتداد الوطن.من جهتهن، أعربن النواب: عبير الجبور وفايزة عضيبات وفليحة الخضير وآمال الشقران، عن مدى ارتياحهن لما وصلت إليه المرأة الأردنية، مثمنات بذات الوقت الجهود التي بذلته اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.