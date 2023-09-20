"البرلمانيات الأردنيات" يطلع على آلية عمل "التنمية والتشغيل"

الوكيل الإخباري

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- اطلع ملتقى البرلمانيات الأردنيات، خلال لقائه مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، اليوم الأربعاء، بدار مجلس النواب، على آلية عمل الصندوق، وسبل توسيع نطاق الاستفادة منه، بالإضافة إلى معايير منح القروض، ومستويات تحقق الأهداف التي تعمل على تمكين المرأة والشباب وكل الفئات للتخفيف من حدة الفقر والبطالة.وأكدت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول، خلال اللقاء الذي حضره مدير الدائرة القانونية بالصندوق أحمد الحموري ومديرة الفرع الرئيسي آمال الرقاد، أهمية التركيز على دعم وتمكين المرأة في البوادي والريف والمناطق الأشد فقرًا، من خلال تقديم القروض والتمويلات من أجل تحسين أوضاعهن المعيشية، إلى جانب تقديم برامج توعوية في مجال إنشاء تلك المشاريع وإدارتها.وتساءلت عن أحوال المُقترضين، خصوصًا فئة النساء، من حيث نسب السداد أو وقوع حالات تعثر أو توقيف بحقهن في حالة التعثر، مطالبة بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية حول البرامج والنشاطات التي يقدمها الصندوق وسبل الاستفادة منها.بدورهن، دعت النواب: هادية السرحان، فليحة الخضير، فايزة العضيبات، آمال الشقران، عبير الجبور، إلى أهمية دراسة الجدوى للمشاريع قبل منح التمويل للمتقدمين، مُثمنين في الوقت نفسه الجهود التي يقوم بها الصندوق لدعم المواطنين والتخفيف من حدة البطالة.