"البرلمانيات الأردنيات" يلتقي أعضاء مجلس محافظة العاصمة

الوكيل الإخباري - قالت مساعد رئيس مجلس النواب، ميادة شريم، إن مجلس النواب دعم المرأة عبر إقراره قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين عملا على تشجيع مشاركتها في الحياة الحزبية والسياسية.

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وأكدت خلال حضورها لقاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات عددا من السيدات أعضاء مجلس محافظة العاصمة، ضرورة الاستفادة من خبرات المجالس المنتخبة وتمكين المرأة.



من جهتها، قالت رئيسة الملتقى النائب فليحة الخضير، إن مجلس النواب أقر العديد من القوانين والتشريعات التي من شأنها تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية وتمكينها في العديد من المجالات.



بدروهن، دعت السيدات أعضاء مجلس المحافظة في العاصمة إلى التشاركية بين المجالس المنتخبة، بينما استعرضن دورهن في مجلس المحافظة والتحديات التي واجهتهن.



وحضر الاجتماع النواب مساعد رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات، آمال الشقران، مروة الصعوب، صباح الدردور، أسماء الرواحنة.