الأحد 11-06-2023
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الأحد، 11-06-2023 03:17 م

"البرلمانيات الأردنيات" يُناقش آلية عمله للمرحلة المقبلة

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الوكيل الإخباري - عقد ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة النائب عائشة الحسنات، تم خلاله بحث آلية عمل المُلتقى في الفترة المُقبلة.اضافة اعلان


وقالت الحسنات، إن المُلتقى وضع آلية عمله للمرحلة القادمة، فضلًا عن مُتابعة التشريعات المُتعلقة بتطوير عمل المرأة وتمكينها.

وأضافت أن المُلتقى يعمل بشكل كبير على تطوير التشريعات، وتعزيز الرقابة البرلمانية، بما يضمن الحد من التحديات التي تواجه النساء وبقدرتهن على تقلد المناصب في القطاعين العام والخاص، في ظل رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله الداعمة لوجود المرأة في البرلمانات.

وأكدت الحسنات أن مُلتقى البرلمانيات الأردنيات سيقوم بتنسيق زيارات ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات المُقدمة للمرأة في شتى المجالات ومُختلف المُحافظات.

من جانبهم طرح النواب: ميادة شريم، آمال الشقران، فليحة السبيتان، هادية السرحان، عبير الجبور، ريما العموش، أسماء الرواحنة، زينب البدول، مروة الصعوب، جُملة من المُلاحظات والآراء والاقتراحات حول الزيارات التي سيقوم بها "البرلمانيات الأردنيات"، فيما ناقشوا بعض المشاريع التي تعنى بتمكين المرأة، والنظر إلى المُعيقات التي تمر بها والعمل على تذليلها.

وكانت رئيسة وأعضاء مُلتقى البرلمانيات الأردنيات قد رفعوا، في بداية الاجتماع، التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني بمُناسبة ذكرى عيد الجلوس الملكي والأعياد الوطنية (عيد الجيش والثورة العربية الكُبرى وذكرى الاستقلال).

 




 

 


 

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