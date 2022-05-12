"البرلمانيات الأردنيات" يناقش مقترحات لتعديل نظامه الداخلي

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- عقد ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة النائب الدكتورة صفاء المومني، تم فيه تدارس ومناقشة التعديلات المطروحة على نظامه الداخلي.وقالت المومني انه تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المقترحات والأفكار المتعلقة بمواد النظام الداخلي للملتقى، لا سيما المرتبطة بتعزيز دور البرلمانيات في مختلف القضايا العامة وإيجاد آليات للنهوض بالأداء التشريعي والرقابي.وأكدت أهمية الانسجام مع الإصلاحات الشاملة للمنظومة السياسية، ووضع نصوص تحث على العمل الجماعي وتمد جسور التعاون بين الملتقى ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالمرأة، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.وتم تقديم عدد من الأفكار والتعديلات من عضوات الملتقى التي من شأنها تعزيز دور المرأة الأردنية في مجلس النواب وتمكينها من الوصول الى مواقع صنع القرار في مختلف المجالات.