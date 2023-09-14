الخميس 14-09-2023
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الخميس، 14-09-2023 02:28 م

البرلمانية الأردنية الأذربيجانية تلتقي السفير الأذري

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأذربيجانية النائب الدكتور نمر السليحات إن العلاقات الأردنية الأذرية قوية ولا بد من تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين، مؤكدًا ضرورة زيادة الميزان التجاري وفرص الاستثمار والتعاون السياحي والتعليمي وتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين الجانبين.اضافة اعلان


وشدد، خلال لقائه اليوم الخميس بدار مجلس النواب السفير الأذري لدى المملكة، ايلدار سليموف، على ضرورة إيجاد عمل مشترك فاعل على المستوى الرسمي ومختلف القطاعات.

كما أشار السليحات إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. 

بدوره، دعا النائب ناجح العدوان الى زيادة التبادل الثقافي، وكذلك الاستفادة من فرص التعاون في القطاع الزراعي بين البلدين.

من ناحيته، أكد سليموف دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف والموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بقيادة الملك عبدالله الثاني.

كما شدد على ضرورة تعزيز العلاقات الأذرية الأردنية والاستفادة بين الجانبين في المجال التجاري والاقتصادي وكافة القطاعات، مشيراً إلى المواقف المتشابهة بين البلدين حيال قضايا مشتركة.

 




 

 


 

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