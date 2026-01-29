البرلمانية الأردنية – الأمريكية تلتقي السفير الأمريكي

وقال الحراحشة، إن اللقاء تناول العلاقات الأردنية – الأمريكية، وسبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد، أهمية الدور الذي تؤديه جمعيات الصداقة البرلمانية في تعزيز قنوات التواصل البرلماني، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وترسيخها.
بدورهم، أكد النواب، زهير الخشمان، وطلال النسور، ونجمة الهواوشة، وسامر الأزايدة، متانة العلاقات الأردنية – الأمريكية، مشيرين إلى عمقها التاريخي وما شهدته من تطور على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات.
