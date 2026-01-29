البرلمانية الأردنية – الأمريكية تلتقي السفير الأمريكي

الوكيل الإخباري- التقت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الأمريكية، برئاسة النائب بدر الحراحشة، بدار مجلس النواب، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى المملكة جيمس دبليوهولتسنيدر.

وقال الحراحشة، إن اللقاء تناول العلاقات الأردنية – الأمريكية، وسبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد، أهمية الدور الذي تؤديه جمعيات الصداقة البرلمانية في تعزيز قنوات التواصل البرلماني، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وترسيخها.