البرلمانية الأردنية الإماراتية تلتقي القائم بالأعمال الإماراتي

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الأخوة الأردنية - الإماراتية البرلمانية اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد عشا، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المستشار حمد المطروشي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، لاسيما على الصعيد البرلماني.

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وأكد عشا، عمق العلاقات الأردنية الإماراتية الراسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون في المجال الزراعي والاستثماري، مؤكدا أن الأردن يتمتع بمقومات كبيرة في قطاع الزراعة وهناك فرص واعدة للمستثمرين الإماراتيين في هذا المجال، لاسيما في ظل التسهيلات المقدمة ووجود بيئة محفزة وآمنة للاستثمار.



وأكد أن اللجنة حريصة على دعم هذا التوجه من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وتذليل العقبات أمام أي استثمار يخدم مصلحة البلدين.



من جانبه، عبر المطروشي عن تقديره للعلاقات المتينة التي تجمع القيادتين والشعبين، مؤكدا حرص بلاده على تطوير آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما البرلمانية.



وأشار الى حرص بلاده على تعزيز التعاون الاستثماري مع الأردن، لافتا الى أن الإمارات تفتح أبوابها للمستثمرين الأردنيين وتوفر جميع التسهيلات من خلال فريق اقتصادي متخصص في السفارة وتحرص على دعم المستثمر الإماراتي الذي يتجه للاستثمار في الأردن، موضحا أن التعاون في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية محل اهتمام كبير ويجري العمل على متابعته والتوسع فيه.



و أكد المطروشي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيرا إلى تقدير بلاده العالي لدور المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية.



من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة النواب: نسيم العبادي، أيمن البدادوة، عبد الناصر الخصاونة وأيمن أبو هنية بمستوى العلاقات الأردنية الإماراتية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون البرلماني إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة، خصوصا في القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في المنطقة.



ودعوا الى فتح آفاق أوسع للمشاريع الزراعية والاستثمارية بين الجانبين لما في ذلك من مصلحة متبادلة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.