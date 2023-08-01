الثلاثاء 01-08-2023
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الثلاثاء، 01-08-2023 01:33 م

"البرلمانية الأردنية البحرينية" تبحث والسفير البحريني تعزيز التعاون

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية البحرينية، النائب بسام الفايز، عمق العلاقات الأردنية البحرينية، والحرص على تطويرها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، بدار مجلس النواب، السفير البحريني لدى عمان أحمد بن يوسف الرويعي، حيث جرى بحث سبل التعاون ومجمل القضايا المشتركة.

وشدد الفايز على أهمية تنسيق العمل البرلماني المشترك بين مجلسي النواب الأردني والبحريني، خدمة لقضايا الشعبين الشقيقين، وتوحيد الصف العربي فيما يواجهه من تحديات إقليمية ودولية، مبينا أن علاقات الأخوة التي تجمع المملكتين تاريخية متجذرة بفضل قيادتي البلدين، بما يخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية.

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