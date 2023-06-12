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الإثنين، 12-06-2023 02:35 م

"البرلمانية الأردنية التركية" تزور السفير التركي مهنئة بفوز أردوغان

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الوكيل الإخباري - زارت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية التركية، برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور، اليوم الاثنين، سفير جمهورية تركيا لدى عمان، اردام اوزان،لتقديم التهنئة بمُناسبة إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيا.اضافة اعلان


وأشادت الجبور، خلال الزيارة التي شارك بها أعضاء الجمعية النواب: آمال الشقران والدكتورة فايزة عضيبات وعائشة الحسنات وهادية السرحان،  بالأجواء الديمقراطية التي عاشتها الجمهورية التركية، معربة عن تمنياتها للرئيس أردوغان بالتوفيق وللشعب التركي الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشارت إلى النهضة التي شهدتها الجمهورية التركية في المجالات كافة حتى غدت في زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدة بهذا الصدد ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

كما أكدت الجبور الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وشددت على ضرورة ترسيخ العلاقات البرلمانية وتبادل الزيارات والخبرات بين البرلمانين الأردني والتركي وجمعيات الصداقة وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والحرية وحق الشعوب بالعيش بأمن وسلام وتكريس مبادئ الأمن والسلم الدوليين واحترام سيادة القانون.

 




 

 


 

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