"البرلمانية الأردنية الجورجية" تلتقي السفير دزولياشيفلي

الوكيل الإخباري

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- قالت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الجورجية، الدكتورة فايزة عضيبات، إن العلاقات الأردنية الجورجية وثيقة ومتميزة أرست قواعدها قيادتا البلدين الصديقين.وأضافت، خلال لقاء الجمعية اليوم الأحد، بسفير جمهورية جورجيا لدى المملكة، أرتشيل دزولياشيفلي، أن هناك تشابه بمواقف ورؤى البلدين تجاه ما يجري في قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار، وإيصال المُساعدات الإنسانية والاغاثية بسرعة، وبشكل متواصل.وعرضت عضيبات جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن وقف العدوان الغاشم على غزة، مشيرة لمشاركة جلالته وولي العهد سمو الحسين بن عبدالله الثاني، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في عمليات الانزال الجوي للتخفيف من مُعاناة الغزيين.ودعت إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري والتعليمي والثقافي والسياحي بين البلدين الصديقين، وزيادة عدد المنح المُقدمة للطلبة الأردنيين للدراسة في جورجيا.من جهتهم، دعا النواب: هايل عياش، إسلام الطباشات، فليحة الخضير، آمال الشقران، صباح الدردور، إلى تعزيز قدوم الجورجيين للأردن لزيارة مواقع الحج المسيحي والمغطس والأماكن الأثرية والتاريخية الأُخرى.وشددوا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة إدخال المساعدات الغذئية والدوائية، ووقف المجاعة التي يتعرض لها أهل غزة، مُشيدين في الوقت نفسه بدعم جورجيا للوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحة في القدس الشريف.بدوره، أكد السفير دزولياسيفلي عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين بمختلف المجالات، مشيرًا لتوافق الرؤى حول ما يجري من عدوان على غزة.ودعا إلى ضرورة وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى سكانها، مُشددًا على أهمية تطبيق القانون الإنساني.ولفت إلى أن هناك توجها لأن يكون هناك خط طيران مباشر بين الأردن وجورجيا في الصيف المُقبل، قائلًا إنه سيتم دراسة مُلاحظات وطلبات الجمعية المُتعلقة بزيادة أعداد المنح الدراسية المُخصصة للطلبة الأردنيين في جورجيا.