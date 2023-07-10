"البرلمانية الأردنية الصينية" تبحث والسفير الصيني تعزيز العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري - بحثت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية -الصينية ، مع السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها على مختلف الصعد.

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وأكد رئيس الجمعية النائب المحامي زيد العتوم خلال زيارة قامت بها الجمعية اليوم الاثنين، الى السفارة الصينية في عمان ، اهمية الشراكة بين الأردن والصين، وعمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة.



وقال إن علاقة الأردن والصين متجذرة أرسى دعائمها قيادتا البلدين ، مؤكداً الحرص على تمتينها والاستفادة من التجارب والخبرات والفرص المتاحة في كلا البلدين.



واعرب العتوم عن تقديره للحكومة الصينية على مواقفها الثابتة من القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأشار العتوم إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الشركات الأردنية والصينية وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية والبناء عليها في مختلف المجالات وخصوصاً في قطاعات الصناعة.



وأكد ان الأردن يشكل نقطة انطلاق للأسواق المجاورة، ويوفر العديد من الفرص الجاذبة في القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية في المناطق التنموية والمدن الصناعية.



بدوره، اشاد السفير الصيني بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه العلاقات الأردنية الصينية، والتي تتميز باحترام متبادل ورؤية مشتركة انعكست على تطور مجالات التعاون بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتعليمية وغيرها.



واكد ان الحكومة الصينية ملتزمة بتقديم كافة أشكال المساعدات الممكنة للأردن، قائلا انها حريصة على تنفيذ مشاريع المساعدات التي تم الاتفاق عليها بين البلدين.



من جهتهم أشاد اعضاء الجمعية النواب: الدكتور هايل عياش والمحامية دينا البشير والمهندس يزن الشديفات بمواقف الصين الداعمة للأردن والقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأكدوا أهمية تعزيز أوجه التعاون على الصعيد البرلماني وفي قطاعات الاقتصاد والتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والتقنية، لافتين إلى أن الصين دولة رائدة في جميع الميادين ما يتطلب الاستفادة من تجاربها وخبراتها ونقلها إلى الأردن.



كما أكدوا ضرورة العمل على تعزيز التبادل الثقافي والسياحي والغاء متطلبات التأشيرات بين البلدين لتشجيع السياحة وزيادة الوفود السياحية بين الاردن والصين.