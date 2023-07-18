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الثلاثاء، 18-07-2023 10:42 م

البرلمانية الأردنية المصرية تُهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

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الوكيل الإخباري - هنأت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – المصرية، جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

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وقال رئيسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، في برقيتين بعثهما اليوم الثلاثاء إلى السفير المصري لدى عمان، محمد سمير، والى رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية المصرية محمد أبو العينين إن هذه الثورة تعد نقطة فارقة في التاريخ المصري.


وأضاف أن تلك الثورة أرست مبادئ العدالة والديمقراطية الاستقلال واسترداد العزة والكرامة، مؤكدًا أنها حققت دولة عصرية حديثة قوامها الإنسان المصري.


وأعرب الخلايلة باسمه وأعضاء اللجنة، عن أمله في مزيد من التقدم والتطور للأشقاء في مصر، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين عمان والقاهرة في شتى المجالات.

 




 

 


 

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