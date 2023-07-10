الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

رئيس بلدية الكرك يتفقد سير العمل في إنشاء دوار الشهداء

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي اليوم الاثنين

مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد - أسماء

ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم - وثيقة

ضبط 18 تاجرا ومروجا للمخدرات في 9 قضايا نوعية

اصابة بحادث تدهور في ابو نصير

العبداللات: إطلاق مشاورات مع المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

وفد اقتصادي يزور فلسطين لتعزيز التجارة والاستثمار

تحذير أمني إلى مستخدمي تطبيق واتساب في الاردن

طلبة توجيهي علمي: مستوى أسئلة امتحان الرياضيات من متوسط إلى صعب

الإثنين، 10-07-2023 02:48 م

"البرلمانية الأردنية المكسيكية" تبحث والسفير هيرنانديز التعاون الثنائي

WhatsApp Image 2023-07-10 at 2.45.16 PM


الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية المكسيكية، النائب المهندس هيثم زيادين، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مستعرضًا مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية الثابتة باعتبارها القضية المركزية.اضافة اعلان


جاء ذلك لدى لقاء الجمعية اليوم الاثنين السفير المكسيكي لدى عمان، روبيرتو روديغيز هيرنانديز، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين الأردن والمكسيك في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية وسبل الارتقاء بها وتعزيزها، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات في المنطقة.

واستعرض زيادين، خلال اللقاء، الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن، نتيجة الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى الضغط الكبير على موارد الدولة والبُنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، داعيًا في الوقت نفسه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الاستثمار والاستفادة من العلاقات الودية بين البلدين.

وأوضح أن الأردن يتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار نظرًا لموقعه الجغرافي واستقراره الأمني، الذي يتميز به في ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة وضرورة الاستفادة منها.

بدورهم، أشاد النواب: تمام الرياطي، عبد الرحيم المعايعة، زيد العتوم، هايل عياش، عودة النوايشة، غازي الذنيبات، رمزي العجارمة، محمد جرادات، فراس العجارمة، عمر الزيود، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية المكسيكية، والتي ترسخت بفضل حكمة وقيادة البلدين الصديقين، مؤكدين أهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، ولاسيما الاقتصادية والبرلمانية منها.

ودعوا إلى ضرورة دعم جهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية من منطلق الوصاية الهاشمية لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتكررة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدوا أهمية الاستغلال الأمثل للعلاقات القوية التي تربط المكسيك بالأردن وتوجيهها بشكل يخدم مصلحة البلدين، خصوصًا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات وتشجيع السياحة والترويج لها لا سيما السياحة الدينية، والعمل على إلغاء التأشيرات بين البلدين.

من جانبه، قال هيرنانديز إن الأردن بلد آمن ومستقر، وهذا يعود إلى حكمة وقيادة جلالة الملك، معتبرًا أن الأردن بوابة الشرق الأوسط، وحلقة الوصل للأسواق في المنطقة.

وأشار إلى ضرورة الترويج للمكسيك كجسر بين الأردن والأميركيتين الشمالية واللاتينية، وبالوقت نفسه ترويج الأردن كجسر للمنطقة.

وحول القضية الفلسطينية، بين هيرنانديز أن بلاده تدعم حل الدولتين والعيش بسلام جنبًا إلى جنب، مثمنًا في الوقت نفسه الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد ضرورة زيادة التعاون بين البلدين في مجالات السياحة، والتبادل الأكاديمي والطلابي والتقني والعلمي، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات الأردنية والمكسيكية بما في ذلك تعليم اللغة الإسبانية في الأردن، والعربية في المكسيك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1688993300692

مالية الأعيان تبحث مع وزير المالية الأداء العام للموازنة

WhatsApp Image 2023-07-10 at 3.40.07 PM

"الأسرة النيابية" تبحث تحديات تواجه مُعلمات في مدارس خاصة

WhatsApp Image 2023-07-10 at 2.32.51 PM

"البرلمانية الأردنية العُمانية" تبحث والحوسني تعزيز العلاقات الثنائية

66

لجنة نيابية تناقش تحديات تواجه المعلمات في المدارس الخاصة

WhatsApp Image 2023-07-09 at 3.34.25 PM

الخلايلة يلتقي مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين

WhatsApp Image 2023-07-09 at 2.45.14 PM

الطاقة النيابية توصي بإجراء دراسة ثانية حول عمولة محطات المحروقات

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-10 at 2.32.51 PM

"البرلمانية الأردنية العُمانية" تبحث والحوسني تعزيز العلاقات الثنائية

WhatsApp Image 2023-06-18 at 2.47.18 PM

الخلايلة يؤكد حرص مجلس النواب على مأسسة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

WhatsApp Image 2023-06-14 at 4.46.44 PM

"فلسطين النيابية" تُثمن جهود إدارة أمن الجسور وتودع حجاج فلسطين

1686569915169

لجنة الأخوة الأردنية القطرية في الأعيان تلتقي السفير القطري

0L5A6467

اجتماع نيابي حكومي لبحث قرار الكويت بوقف ابتعاث طلبة الطب إلى الأردن

WhatsApp Image 2023-06-10 at 3.09.09 PM

الصفدي: نتطلع لوصول عدد أكبر من النساء للبرلمان