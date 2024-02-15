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الخميس، 15-02-2024 02:32 م

البرلمانية الأردنية اليونانية تبحث والسفيرة ريغا تعزيز التعاون الثنائي

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية –اليونانية الدكتور هايل عياش، عمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن واليونان، واصفا إياها بالتاريخية والمتجذرة.اضافة اعلان


وقال عياش خلال لقاء الجمعية اليوم الخميس سفيرة دولة الجمهورية  الهيلينية (اليونان) لدى المملكة ايريني ريغا في دار مجلس النواب، ان البلدين يرتبطان بعلاقات ثنائية وثيقة في المجالات كافة، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود لتوثيق عرى تعاون القطاع الخاص في كلال البلدين.

ودعا الى تعزيز التعاون في المجال السياحي من خلال زيادة الافواج السياحية، مشيرا الى المقومات السياحية التي يمتلكها الأردن في مجالات السياحة الدينية والعلاجية والترفيهية.

وبين عياش ان البلدين يتشاطران في مواقف متماثلة بالتعاون مع الدول الصديقة فيما يتصل بإيجاد حل عادل وشامل يضمن وقف الحرب العشوائية التي دمرت كل شيء في غزة، لافتا الى صعوبة الوضع اللاإنساني من قتل للأطفال والشيوخ وقصف للمستشفيات والمدارس في غزة.

بدورهم، أكد النواب الحضور عمر النبر، تيسير كريشان، زيد العتوم، محمد أبو صعيليك، أسماء الرواحنة، محمد الخلايلة، هيثم زيادين، على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وضرورة تعزيزها.

وأشاروا إلى عدد من الفرص الاستثمارية في الأردن وخاصة في قطاعات الأسمدة والأدوية والطاقة المتجددة لخلق شراكة حقيقية لمصلحة الشعبين الصديقين.

 




 

 


 

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