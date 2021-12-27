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الإثنين، 27-12-2021 03:32 م

"البرلمانية الأردنية مع الدول العربية" تلتقي السفير المصري

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الوكيل الإخباري - التقت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في حوض النيل، بدار مجلس النواب اليوم الاثنين، السفير المصري لدى عمان محمد سمير، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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وقال رئيس اللجنة، النائب عبيد ياسين، إن العلاقات الأردنية المصرية "تاريخية ومتجذرة" أرسى دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى المواقف الموحدة من قبل عمان والقاهرة تجاه قضايا المنطقة، وخصوصًا القضية الفلسطينية.


كما لفت إلى تأكيد الأشقاء في مصر على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة النواب الحضور إلى أهمية توقيع مذكرة تعاون بين مجلسي النواب الأردني والشعب المصري، بُغية مزيد من التنسيق، من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدين ضرورة تبادل الخبرات في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والبرلمانية منها، وكذلك زيادة التبادل الثقافي من خلال توسيع قاعدة البعثات للطلبة في كلا البلدين.

من جانبه، بين السفير سمير أن العلاقات بين الأردن ومصر "قوية" في كل المجالات، فضلًا عن أنها تتسم بوحدة الهدف، وتُعد أنموذجًا يُحتذى في التنسيق ووحدة المواقف، تجاه قضايا المنطقة بشكل عام.


وأضاف أنه بالإضافة للتوافق بشأن القضية الفلسطينية، والتي تُعتبر أولوية لمصر كما هي للأردن من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، فإن البلدين يسعيان لتحديد المخاطر، بهدف تجنبها وبالتالي تحقيق مصلحة شعبيهما.

 




 

 


 

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