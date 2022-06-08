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الأربعاء، 08-06-2022 02:00 م

البرلمانية الأردنية مع دول آسيا تدين الإساءات للنبي محمد

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الوكيل الإخباري - دانت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا في مجلس النواب، تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي التي أساءت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

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واستنكرت الجمعية في رسالة وجهها رئيسها النائب الدكتور عبد الرحيم المعايعة للسفير الهندي لدى المملكة، اليوم الأربعاء، التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا الهندي.


وأكد المعايعة رفض الجمعية المساس برموز الدين الإسلامي، والمساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

 

وقال إن من شأن مثل تلك التصريحات أن تزيد من التطرف والكراهية وتقوض عناصر الاعتدال، فضلا عن أنها تؤشر عن جهل لرسالة الإسلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته.


ورحب المعايعة بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند، والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب تلك التصريحات المسيئة.

 




 

 


 

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