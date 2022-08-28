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الأحد، 28-08-2022 03:31 م

"البرلمانية مع دول آسيا" تعزي باكستان بضحايا الفيضانات والسيول

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الوكيل الإخباري - أعربت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا واوقيانوسيا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية باكستان الصديقة، قيادةً وحكومة وشعبًا، بضحايا الفيضانات والسيول التي تشهدها أقاليم باكستانية والتي أسفر عنها وقوع عدد من الوفيات والإصابات وخلفت أضراراً مادية في بعض المرافق العامة والممتلكات.

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وقال رئيسها النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، في رسالة وجهها اليوم الأحد إلى السفير الباكستاني لدى عمان، باسمي وباسم أعضاء الجمعية نواسي الشعب الباكستاني الصديق بهذا الحادث الأليم، متضرعًا الله تعالى أن يتغمد الوفيات بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن امنياته بالشفاء العاجل للمصابين والعودة السريعة للنازحين إلى مناطقهم.

 




 

 


 

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