"البرلمانية مع دول آسيا" تهنئ بالعيد الوطني لماليزيا

الوكيل الإخباري - هنأت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، الشعب الماليزي الصديق بمناسبة العيد الوطني الماليزي، والذي يُصادف يوم غد الـ31 من شهر آب، داعية الله عزوجل أن يُعيده على الشعب الماليزي بالخير والتطور والنماء.

اضافة اعلان



وقال رئيسها النائب الدكتور عبد الرحيم المعايعة، في رسالة وجهها اليوم الثلاثاء، إلى القائم بأعمال سفارة مملكة ماليزيا في عمان، أتمنى "لبلدكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.



وأشاد بالمُستوى المتميز لعلاقات الصداقة القائمة بين الأردن وماليزيا، بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك عبدالله بن السلطان أحمد شاه، وحرصهما الأكيد على تطوير هذه العلاقات.