الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 04:19 م

البرلمانية مع دول الخليج تشيد بوقف العمليات العسكرية في اليمن

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الوكيل الإخباري - رحبت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن بانعقاد المشاورات اليمنية – اليمنية، بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

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وأشادت اللجنة في البيان الصادر عنها، اليوم الخميس، على لسان رئيسها النائب محمد عناد الفايز، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني لدعم جهود إيجاد حل سياسيٍ لإنهاء الأزمة اليمنية.


وأشارت بالوقت ذاته للجهود البناءة التي بذلها الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة بهذا الصدد انطلاقاً من الإيمان بأهمية العمل العربي- العربي المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

 

وثمنت اللجنة الجهود التي تبذلها الشقيقة المملكة العربية السعودية وما قدّمته من مبادراتٍ لإنهاء الأزمة بما يسهم إيجابا بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

 

وأكدت، على لسان رئيسها الفايز، أهمية دعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حلٍ سياسيٍ حقيقي قابل للبناء الإيجابي.

 

وجددت اللجنة إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية واعتداءاتها على المنشآت والبنية التحتية وتهديد حياة المدنيين وترويع الآمنين، فضلاً عن هجومها على مصادر الطاقة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، واستقرار المنطقة العربية بأكملها.

 




 

 


 

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